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Menteşe'deki yönetim değişimi panoya da yansıdı

MUĞLA - 31 Mart yerel seçimlerinde nem Büyükşehir, hem de Menteşe Belediye Başkanlığında yaşanan değişik Pazar yeri girişindeki dev panoya da yansıdı.

31 Mart seçimleri öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün fotoğraflarının da yer aldığı dev panonun ortasında sadece Menteşe Belediyesi yazarken, panonun solunda Büyükşehir Belediye Başkanı Oman Gürün, sağında ise Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün fotoğrafları yer alıyordu.

31 Mart mahalli idareler seçiminde hem Muğla Büyükşehir Belediyesi, hem de Menteşe Belediyesi adaylarında yaşanan değişim, panolara da yansıdı. Pazaryeri Orhan Çakır Parkı girişindeki dev pano yenilerek Menteşe'nin öne çıkan değerleri panoda yer aldı. Panoda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gönca Köksal'ın fotoğrafları yer almazken, panonun sağ başında Muğla Zeybeği, Muğla Bacası, Menteşe Belediyesi hizmet binası, Asar dağı, panonun ortasında Saatli Kule, Saadet Hanım Evi (Kurtuluş Savaşında Yörük Ali Efe'nin karargah olarak kullandığı ev), Atatürk Meydanı ve Muğla'nın kıyıya tek bağlantı noktası bulunan Akbük Koyu yer aldı.