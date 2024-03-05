Milas Sağanak Yağışa Teslim Oldu - Son Dakika
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Yerel

Milas Sağanak Yağışa Teslim Oldu

Milas ve çevresinde dün yapılan kuvvetli sağanak yağış uyarısı, bugün etkisini göstermeye başladı. Yağışlar dolayısıyla bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, meteoroloji yetkilileri sel baskınlarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. Sağnak yağışın etkisiyle yollarda su birikintileri oluştu ve sürücüler ile yayalar zor durumda kaldı. Vatandaşlar, yağışa hazırlıksız yakalandı ve bazı kanallar şehir merkezinde yağmur suları ile doldu. Meteoroloji yetkilileri, dolu yağışı ve zaman zaman kuvvetli rüzgarın da beklendiğini açıkladı.

05.03.2024 19:43  Güncelleme: 19:48
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Milas sağanak yağışa teslim oldu

MUĞLA - Milas ve çevresinde dün yapılan kuvvetli sağanak yağış uyarısı, bugün etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde normal olarak başlayan yağış akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Yağışlar dolayısıyla bazı bölgeler su birikintileri oluşurken meteoroloji yetkilileri olası sel baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Akşam saatlerinde etkisini bir anda arttıran sağnak yağış sonucu yollarda su birikintileri oluştu. Sürücülerin ve yayaların zor durumda kaldığı şiddetli yağış devam ederken ilgili kurumlardan yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı. yağışlara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor durumda kalırken şehir merkezinde bazı kanallar yağmur suları ile doldu.

Sağnak yağış ile birlikte bazı bölgelerde dolu yağının da beklendiğini kaydeden Meteoroloji yetkilileri zaman zaman rüzgarın da kuvvetini arttırrarak fırtına ve hortum beklendiğini açıkladı.

Kaynak: İHA

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