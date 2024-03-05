Milas ve çevresinde şiddetli yağışlar ve sel uyarısı

Yerel

Milas ve çevresinde dün yapılan kuvvetli sağanak yağış uyarısı, bugün etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde normal olarak başlayan yağış akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Yağışlar dolayısıyla bazı bölgeler su birikintileri oluşurken meteoroloji yetkilileri olası sel baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Akşam saatlerinde etkisini bir anda arttıran sağnak yağış sonucu yollarda su birikintileri oluştu. Sürücülerin ve yayaların zor durumda kaldığı şiddetli yağış devam ederken ilgili kurumlardan yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı. yağışlara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor durumda kalırken şehir merkezinde bazı kanallar yağmur suları ile doldu.

Sağnak yağış ile birlikte bazı bölgelerde dolu yağının da beklendiğini kaydeden Meteoroloji yetkilileri zaman zaman rüzgarın da kuvvetini arttırrarak fırtına ve hortum beklendiğini açıkladı. - MUĞLA