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Motosiklet sürücülerinden, Başkan Tören'e jest

ORDU - Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Aşkın Tören, pazar günü mesaisine motorcuların jestiyle başladı. 60 motosiklet sürücüsü, Başkan Tören'i evinden alıp şehir turu attırdı.

Ordu'da faaliyet gösteren Ağalar Kulübü, Cotyora Kulübü ve Ordu Kuryeler Derneği'ne bağlı 60 motosikletli, pazar sabahı Başkan Tören'i evinden alıp şehir turu attılar. Doğa gezisi, rota çalışması ve tanışma toplantısının ardından motosikletlilere çeşitli ikramlar yapıldı.

Hedeflerinin, şehrin güzelliklerinin tanıtımına katkı vermek olduğunun altını çizen Başkan Tören "Gönüllü motosiklet sürücüleriyle güvenli sürüşten taviz vermeden, şehrimizin doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı vermekti. Göreve başladığımız dönem içerisinde şehrimizin altyapı, üst yapı, klasik hizmetlerinin yanı sıra yeni nesil belediyecilik adı altında yapmaya çalıştığımız yenilikçi birçok yaklaşımımızla, kentimizi, insanımızı, şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizi o eşsiz güzellikteki şehrimizle tanıştırmak, buluşturmak ve onların tabii geçirdikleri zamanı kaliteli, huzurlu, mutlu ve daha keyifli hale getirmek adına çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Başkan Tören, "Toplamda 60 motosiklet sürücüsü ile birlikte merkeze 6 kilometre uzaklıkta mesafede olan Çavuşlar Mahallesi'nde kadın kooperatifimiz ve Altınordu Belediyesi işletmeciliğini yürüttüğümüz tesisimizde bir araya geldik. Bundan sonraki çalışmalarla ilgili açıkçası karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunduk. Motosiklet deyince akla bir keşif ve sınırları zorlamak geliyor. Karşılıklı saygıya dayalı kurallara uyulması halinde hakikaten motosiklet keyfinin şehrimizde özellikle mavisi, yeşili doğası, bu zengin eşsiz bitki örtüsü ve keşfedilebilecek gastronomi başta olmak üzere tarih kültür rotalarıyla birlikte motor tutkunlarına fazlasıyla çok fark oluşturacak bir hazzı, bir keyfi, bir mutluluğu ben katacağını düşünüyorum. Motorcu kardeşlerimizin jesti bizi ziyadesiyle memnun etti, enerjimizi ve motivasyonumuzu zirveye çıkardı" ifadelerine yer verdi.

Motosiklet sürücüleri ise güzel bir sürüş ve etkinlik olduğunu belirterek, kendilerinin önemsenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.