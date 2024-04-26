Naftalinle kaplanmış paketten esrar çıktı - Son Dakika
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Yerel

Naftalinle kaplanmış paketten esrar çıktı

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Osmaniye'de jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda, kokusunu gizlemek amacıyla naftalin ile kaplanmış pakette 1 kilo 594 gram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

26.04.2024 17:15
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Naftalinle kaplanmış paketten esrar çıktı

OSMANİYE - Osmaniye'de jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda kokusunu gizlemek amacıyla naftalin ile kaplanmış pakette 1 kilo 594 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bahçe ilçesinde düzenlenen operasyonda streç filme sarılı vaziyette ve kokusunu gizlemek maksadıyla üzeri naftalin ile kaplanmış paketten 1 kilo 594 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Jandarma, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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