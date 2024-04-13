Yerel

"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

İran\'dan İsrail\'e "Gerçek Vaat" operasyonu! 300 füze ve İHA ile saldırdılar

Nesli tehlikede olan dağ keçileri engebeli arazide böyle görüntülendi

BAYBURT - Nesli tükenme tehlikesi altında olan, avlanması yasak ve koruma altındaki dağ keçileri Bayburt'ta görüldü.

Doğanın uzman tırmanıcıları olarak bilinen dağ keçileri, temiz havasıyla, dik yamaçlarıyla tanınan Bayburt merkeze bağlı Yoncalı köyünün yüksek rakımlı tepelerinde dolaşırken bir vatandaş tarafından dron ile görüntülendi.

Dron ile keçilerin izini süren vatandaşın görüntülerinde karlı, engebeli araziyi keçilerinin kolaylıkla inip çıktığı görülürken, keçilerin yiyecek aramak üzere dağlarda koşuşturduğu tahmin ediliyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde bulunan dağ keçilerinin Bayburt'ta takipçisi olacaklarını, avlanmalarının yasak olduğu halde avcılar tarafından avlanması durumunda çok ciddi idari para cezasına çarptırılacağı da Bayburt Valiliği tarafından duyuruldu.

Dağları süsleyen ve doğaya eşsiz güzellik katan dağ keçileri ile birlikte diğer yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldığı Bayburt Valiliğince belirtildi.