Oto yıkama işi zorlaşıyor, vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında kendileri yıkıyor - Son Dakika
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Oto yıkama işi zorlaşıyor, vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında kendileri yıkıyor

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Osmaniye'de oto yıkama işi yapan esnaf Emre Kalkan, işlerin eskisi gibi olmadığını ve akaryakıt istasyonlarında arabalarını kendileri yıkayan vatandaşların sayısının arttığını ifade etti. Kalkan, müşterilerin tepki verdiğini ve maliyetlerin arttığını belirtti. Oto yıkama işinin zorlaştığı bu dönemde esnaf ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi.

15.05.2024 12:42
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)-Osmaniye'de oto yıkama işi yapan esnaf Emre Kalkan, eskisi gibi araç yıkayamadıklarını, akaryakıt istasyonlarında arabalarını kendisi yıkayan vatandaşların sayısının arttığını ifade etti. Kalkan, "İşler eskisi gibi değil. Yani durumu olmayan müşteriler oluyor. Geçen yıl 100- 150 lira arasında gidip geliyordu. Şu anda bizde 300- 350 lira bandında araba yıkıyoruz ama işte insanlar tepki veriyor. Şuradan markete gidip bir şey alsan zaten ufak tefek bir şey alsan 500 lirayla çıkıyorsun. Biz burada emek veriyoruz" dedi.

Osmaniye'de oto yıkama işi yapan esnaf Emre Kalkan, araç yıkama işlerinin eskisi gibi olmadığını, vatandaşların daha ucuza mal etmek için araçlarını petrol istasyonlarında kendilerinin yıkadığını söyledi.

"İNSANLAR TEPKİ VERİYOR"

Emre Kalkan şunları söyledi:

"Müşterilerimizi memnun etmek amacıyla elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yalnız şu an piyasada durumlar, herkes bayağı bir sıkıntıda olduğu için biz de zorlanıyoruz. İşler eskisi gibi değil. Yani durumu olmayan müşteriler oluyor. Geçen yıl 100- 150 lira arasında gidip geliyordu. Şu anda bizde 300- 350 lira bandında araba yıkıyoruz ama işte insanlar tepki veriyor. Şuradan markete gidip bir şey alsan zaten ufak tefek bir şey alsan 500 lirayla çıkıyorsun. Biz burada emek veriyoruz. Bir arabaya yarım saat, 40 dakika, 1 saat uğraşıyoruz. Maliyetleri de arttı. Normal toptan malzemelerin yılbaşında zaten direkt daha zam gelmeden toptancılarım yüzde 25 zam yapıyor.

"PETROLDE YIKIYORLAR"

Şu an zaten çok arttı gidip millet petrolde yıkıyor. Petrolde zaten bir jeton 10 lira, bir köpük 10 lira, bir yıkama 10 lira. Adam bir köpük, iki yıkama yapıyor mesela 30 lira ile kendisi yıkayabiliyor ama emek var işte 1 saat, 1,5 saat kendileri de uğraşıyor orada. Millet para vermemek için gidiyor. Biz de keşke 50 liraya yine razıyız yıkarız ama durumlar böyle olmasa daha iyi olur. Bu piyasada da biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kiralar yüksek, her şey yüksek. Dediğim gibi yani bizde 50 liraya gene razıyım ama durumlar böyle olmasa daha iyi olur aslında."

Oto yıkama işi zorlaşıyor, vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında kendileri yıkıyor
Kaynak: ANKA

Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oto yıkama işi zorlaşıyor, vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında kendileri yıkıyor - Son Dakika

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