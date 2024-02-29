Seçim Güvenliği Toplantısı Bayburt'ta Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Seçim Güvenliği Toplantısı Bayburt'ta Gerçekleştirildi

Seçim Güvenliği Toplantısı Bayburt\'ta Gerçekleştirildi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın başkanlığında, Mahalli İdareler seçimlerinin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve ilgili kurum amirleri katıldı. Vali Eldivan, seçim sürecinin huzur içinde geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, seçimlerin Bayburt ve ülke için hayırlı olmasını temenni etti.

29.02.2024 09:27
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Seçim Güvenliği Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) toplantı salonunda gerçekleştirildi.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerinin ilimizde huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için alınan ve alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıya, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantı öncesi bir değerlendirmede bulunan Vali Mustafa Eldivan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçim sürecinin Bayburt'umuzda huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, Mahalli İdareler seçimlerinin Bayburt'umuza ve ülkemize hayırlı olmasını temennisinde bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seçim Güvenliği Toplantısı Bayburt'ta Gerçekleştirildi - Son Dakika

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