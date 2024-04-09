Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Bayram Tatili Boyunca 7/24 Hizmette Olacak

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Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, bayram tatili boyunca hizmette herhangi bir aksama yaşanmaması için 7/24 mesai başında olacaklarını söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı. Yılmaz, mesajında Şehitkamil'i mutlu ve huzurlu bir ilçe yapmaya söz verdiklerini belirterek, "Değerli Şehitkamilli hemşehrim, 31 Mart seçimlerini geride bıraktık. Cuma günü de mazbatamızı aldık, hala aynı heyecandaydım. Bayram süresi boyunca hizmetlerimizin aksamaması için bütün ilgili müdürlüklere talimatlarımızı verdik. Çağrı merkezimiz 7/24 emrinizdedir. Gelen şikayet ve önerilerinizi almak için hepimiz hazırız. Söz verdik. Şehitkamil'i mutlu ve huzurlu yapacağız. Bugün Bayramın arifesindeyiz. Sizlerin ve ailenizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlarım" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP