Tahmazoğlu çiftçilerle birlikte fide dikti - Son Dakika
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Yerel

Tahmazoğlu çiftçilerle birlikte fide dikti

Tahmazoğlu çiftçilerle birlikte fide dikti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere verdiği destekle fideleri çiftçilerle birlikte dikti ve şehrin ekonomisine katkı sağladı.

22.04.2024 20:03  Güncelleme: 20:15
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Tahmazoğlu çiftçilerle birlikte fide dikti

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geçtiğimiz günlerde dağıtımına başladığı fideleri çiftçilerle birlikte dikip toprakla buluşturdu.

Çiftçilere verdiği destekle şehrin ekonomisine önemli katkı sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kırsal Türközü Mahallesi'ni ziyaret ederek çiftçilerle birlikte tarlada fide dikimi yaptı. Yaklaşık 7 yıldan bu yana çiftçilere arpa, buğday, mercimek, mısır, gübre ve fide desteğinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çiftçilerle omuz omuza vererek Şahinbey'de ekilmedik alan bırakmadı.

"Çiftçimizin yanındayız"

Türközü Mahallesi'nde evlere misafir olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak 7 yıldan bu yana aralıksız bir şekilde çiftçimizin ihtiyacı olan arpa, buğday, yem, gübre, arılı kovan desteği, zeytin fidanı, fıstık fidanı, canlı hayvan desteği, süt sağma makinası, meraların gübrelenmesi ve arazi yollarının yapılması gibi birçok destek de bulunduk. Çiftçilerimiz ile birlikte ekili alanlarımızı 4 kat arttırdık. Çiftçimize en iyi tohumu, en iyi gübreyi temin ediyoruz. Verdiğimiz fide desteği ise 43 milyon 500'ü buldu. Dağıttığımız domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz fidelerimiz çok kaliteli. Bölgemize uygun özel olarak ürettirdik. Çiftçimiz de verilen destekten ve alınan verimden oldukça memnun. Onların kazanması demek şehrimizin ve ülkemizin kazanması demek. Şahinbey Belediyesi olarak çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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