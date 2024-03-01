Tekman'da çocuklara trafik bilinci için uygulamalı ve teorik eğitim verildi - Son Dakika
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Yerel

Tekman'da çocuklara trafik bilinci için uygulamalı ve teorik eğitim verildi

Tekman\'da çocuklara trafik bilinci için uygulamalı ve teorik eğitim verildi

Tekman İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Tekman Anaokulu'nda gerçekleştirdikleri trafik eğitim faaliyetleriyle çocuklarda trafik bilincini geliştirmeyi hedefledi. Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında 30 öğrenci ve 4 öğretmene temel trafik bilgileri ve trafikte güvenlik konularında uygulamalı ve teorik eğitimler verildi.

01.03.2024 09:38  Güncelleme: 09:41
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Tekman'da çocuklarda trafik bilincini geliştirmek ve aşılamak için uygulamalı ve teorik eğitim yapıldı.

Tekman İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Tekman Anaokulunda Trafik eğitim faaliyetleri ile okullarda trafik bilincinin gelişmesi ve trafik güvenliği bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak, Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında; 30 öğrenci ve 4 öğretmene Temel Trafik Bilgileri ve Trafikte Güvenlik konuları hakkında uygulamalı ve teorik eğitimler verilmiştir. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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