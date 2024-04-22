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Tunceli'de şüpheli çanta paniği

TUNCELİ - Tunceli'de bir kaldırımın üzerinde bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Olay Tunceli merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Kaldırımda şüpheli bir çanta olduğunu düşünen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi boşaltarak yaya ve araç geçidine kapattı. Bomba imha ekiplerinin de sevk edildiği bölgede çanta yakından incelendi. Yapılan incelemede çantanın içinde giysiler olduğu belirlendi. Çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes alırken, çantanın sahibinin işçi olduğu öğrenildi.

Çantanın sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.