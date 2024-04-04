Yusuf Alemdar mazbatasını aldı - Son Dakika
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Yerel

Yusuf Alemdar mazbatasını aldı

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Cumhur İttifakı adayı Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi ve mazbatasını aldı.

04.04.2024 15:37  Güncelleme: 15:45
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Yusuf Alemdar mazbatasını aldı

SAKARYA - 31 Mart Yerel Seçimlerinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı adayı Yusuf Alemdar, mazbatasını aldı.

Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yusuf Alemdar, 31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 47.19'luk oy oranı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Alemdar, seçimlerin ardından Sakarya Adalet Sarayı Ek Binası'nda düzenlenen törende İl Seçim Kurulu Başkanı Ethem Özkan'dan mazbatasını aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yusuf Alemdar mazbatasını aldı - Son Dakika

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