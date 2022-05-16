Yüzyıllardır yapılan gelenek pandemiden sonra devam ediyor - Son Dakika
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Yüzyıllardır yapılan gelenek pandemiden sonra devam ediyor

16.05.2022 11:34
Yüzyıllardır yapılan gelenek pandemiden sonra devam ediyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde hasat döneminde bol ürün elde edilebilmesi için yüzyıllardır yapılan ve pandemi sebebiyle 2 yıl ara verilen gelenek yeniden başladı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde hasat döneminde bol ürün elde edilebilmesi için yüzyıllardır yapılan ve pandemi sebebiyle 2 yıl ara verilen gelenek yeniden başladı. Binlerce kişinin toplandığı alanda edilen duaların ardından bulgur pilavı yufka ve ayran dağıtıldı.

Taraklı'nın İçdedeler Mahallesi'nde hasat döneminde bol ürün elde edilebilmesi için yüzyıllardır yapılan ve pandemi sebebiyle 2 yıl ara verilen gelenek yeniden başladı. Mahallenin camiinde toplanan binlerce vatandaşa, yapılan duaların ardından bulgur pilavı yufka ve ayran dağıtıldı. İçdedeler Mahallesi Muhtarı İshak Karaoğlu, gerçekleştirilen etkinlikte 1 tona yakın bulgur, 4 büyükbaş hayvan 30 küçükbaş hayvan ve 400 kilogram sıvı yağ kullandıklarını belirtti.

"Yüzyıllardır süregelen bir gelenektir"

Etkinliğin gelenek olduğunu belirten İçdedeler Mahallesi Muhtarı İshak Karaoğlu, "Bu geleneğimiz yüzyıllardır süregelen bir gelenektir. Ne yazık ki pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamıyordu. Hasat öncesi köyümüzde ve çevre ilçelerde yapılan hayır pilavlarında bolluk ve bereketin olması için hep birlikte dualar yapılır. Aynı zamanda köyümüze gelen misafirlerimizi sosyal dayanışma içerisinde evlerimizde konuk ediyoruz. Mahalle meydanında gerçekleştirdiğimiz pilavda bu yıl 80 kazan bulgur pilavı pişirdik. 1 ton bulgur, 4 büyükbaş hayvan 30 küçükbaş hayvan ve 400 kilogram da sıvı yağ kullandık. Ayrıca günler öncesinden kadınlarımız tarafından yufka hazırlandı. Ayranla birlikte dağıtımını gerçekleştirdik" dedi. - SAKARYA

Yüzyıllardır yapılan gelenek pandemiden sonra devam ediyor
Yüzyıllardır yapılan gelenek pandemiden sonra devam ediyor
Yüzyıllardır yapılan gelenek pandemiden sonra devam ediyor
Yüzyıllardır yapılan gelenek pandemiden sonra devam ediyor
Yüzyıllardır yapılan gelenek pandemiden sonra devam ediyor
Yüzyıllardır yapılan gelenek pandemiden sonra devam ediyor

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Sakarya, Hasat, Son Dakika

Kaynak: İHA

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