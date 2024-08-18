1 Milyon Araç Denetlendi, 447 Bin 672 İşlem Yapıldı

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8-15 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon 971 bin 985 araç denetlendi, 447 bin 672 araca-sürücüye işlem yapıldı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 8-15 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon 971 bin 985 aracın denetlendiğini ve 447 bin 672 araca-sürüce işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 8-15 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon 971 bin 985 araç denetlendi. Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 275 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlalinde bulunan 134 bin 588, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 165, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 772, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 102 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 710 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 447 bin 672 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda yaşanan ölümlü ve yaralanmalı kazalarda aşırı hız faktörüne dikkati çekerek, "2024 yılının ilk 7 aylık döneminde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının %35'i yasal veya uygun olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana gelmiştir. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer alan 'Aşırı Hız' ile etkin bir mücadele yürütülmektedir. Bu kapsamda; ülke genelinde hem şehir içlerinde hem de otoyollar dahil tüm şehirler arası karayollarında ortalama hız tespit sistemlerine ek olarak mevcut mobil radar araçlarımızı yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yeni nesil "Mobil Hız Tespit Sistemleri" ile takviye yaparak güçlendirdik. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerine yer verdi.