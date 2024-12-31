1 Tonluk Kalıp İşçinin Üzerine Düştü

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Üzerine 1 tonluk kalıp düşen işçi ağır yaralandı: O anlar kamerada

NEVŞEHİR - Nevşehir'de briket blok makinaları ve ekipmanları yapan bir iş yerinde 1 ton 200 kilo ağırlığındaki kalıp vinçle taşındığı esnada bir işçinin üzerine düştü. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Olay Sümer Mahallesi Detay Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Briket blok makinaları yapımında kullanılan kalıbı taşıyan vincin zinciri bir anda koptu. Kalıp ile tezgah arasında sıkışan işçi Raşit M. ağır yaralandı. İş yerinde çalışan personellerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayı gören diğer çalışanların yardımıyla 1 ton 200 kiloluk kalıbın altından çıkartılan talihsiz adam, Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.