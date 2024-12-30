12 İlde Narkokapan-4 Operasyonu: 83 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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12 İlde Narkokapan-4 Operasyonu: 83 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkokapan-4' operasyonunda 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

30.12.2024 08:25
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde zehir tacirlerine yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Narkokapan-4" operasyonunda 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 ilde zehir tacirlerine yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Narkokapan-4" operasyonlarında; 658 kg uyuşturucu madde ile 127 bin 474 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek yakalanan 83 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını, 16'sının ise hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

"Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Diyarbakır, Balıkesir, Adana, Manisa, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Kırıkkale, Van ve Bursa İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen "Narkokapan-4" operasyonları sonrasında; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca; 42.5 kg skunk, 3,5 kg metamfetamin, 88 bin 341 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 54 şüpheli yakalandı 25'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; 151 kg bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 6 şüpheli yakalandı 4'ü tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; 410 kg esrar ele geçirildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; 12 bin 220 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 7 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Adana İl Jandarma Komutanlığınca; 4 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığınca; 3 bin 573 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 7 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca; 13 bin 650 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca; 15 kg kokain, 12 kg skunk ele geçirildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca; 5 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığınca; 2 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca; 2 kg metamfetamin, 3 kg esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Van İl Jandarma Komutanlığınca; 10 kg esrar, 7 kg skunk ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 12 İlde Narkokapan-4 Operasyonu: 83 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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