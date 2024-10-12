12 Yıldır Aranan Zanlı Yakalandı

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışmada, "kasten öldürme" suçundan 12 yıldır aranan zanlı Bingöl'de yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik planlı ve titiz bir çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, çalışmalar sonucunda "kasten öldürme" suçundan 31 Ocak 2012 tarihinden bu yana aranan Ö.Ç'nin Bingöl'de icra edilen operasyonlar neticesinde yakalandığı, şahsın adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR