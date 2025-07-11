15 Temmuz Anma Programı Alanya'da Düzenlendi - Son Dakika
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15 Temmuz Anma Programı Alanya'da Düzenlendi

15 Temmuz Anma Programı Alanya\'da Düzenlendi
11.07.2025 15:53
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15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla Alanya Üniversitesi'nde anma programı düzenlendi.

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla Alanya Üniversitesi'nde anma programı düzenlendi. Demokrasiye sahip çıkmanın önemine vurgu yapılan etkinlikte, duygusal anlar yaşandı.

Program, tüm şehitler adına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Rektör Sağer, konuşmasında 15 Temmuz gecesinin Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde demokrasisine sahip çıktığını hatırlatarak, "Bu tür karanlık girişimlerin bir daha yaşanmaması için genç nesillere tarihi bilinç kazandırmak hepimizin görevi" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin tarihin en karanlık gecelerinden biri olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Sağer, milletin destansı direnişiyle gecenin parlak bir milli zafere dönüştüğüne vurgu yaptı. Alanya Üniversitesi'nde yetişen gençlerin geçmişten ders alarak, bilinçli ve kararlı bir şekilde geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü söyleyen Prof. Dr. Sağer, "Gençlerimize milli değerleri ve bilinci aşılamak en önemli görevimiz. Demokrasi sadece bir yönetim biçimi değildir. Özgürlüğün, adaletin ve insan onurunun teminatıdır. Bizler akademisyenler olarak, gençlerimize bu bilinç ve değerleri aşılamaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimi ve demokrasinin zaferi anlatıldı

Etkinlik kapsamında Alanya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Emre Kasapoğlu, "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Demokrasinin Zaferi" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Kasapoğlu, darbe girişiminin öncesi, halkın direnişi ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. Sunumda, özellikle gençlerin demokrasiye olan inancının ne denli önemli olduğu vurgulandı. Türkiye tarihinde gerçekleşen darbeler hakkında öğrenci ve akademisyenlere bilgiler aktaran Öğretim Görevlisi Emre Kasapoğlu, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün sistematik algı yönetimi, inanç istismarı, yargı ve emniyet manipülasyonuna dikkat çekti. "Bu sadece darbe değil; aynı zamanda sosyal, kültürel ve psikolojik kuşatma hareketiydi" ifadelerini kullanan Kasapoğlu, Türkiye'nin en uzun gecesinde yaşanan gelişmeleri de saat saat öğrenci ve akademisyenlere aktardı. Kasapoğlu, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: "Bugün milletimizin tarih sahnesinde yeniden yazdığı bir destanı, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimini ve o karanlık gecenin sabahında doğan aydınlığı andık. Bugün sadece bir hatırlatma değil; aynı zamanda bir uyanış, bir farkındalık ve tarihe not düşme görevini de üstlenmektedir. 15 Temmuz 2016 günü yaşananlar, sadece bir askeri kalkışma değil, milletin ruhunu hedef alan bir işgal hareketiydi. Ancak Türk milletinin cesareti, feraseti ve direnişi sayesinde bu işgal amacına ulaşamadı. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi sunuyor, devletimizin bekası için çalışan herkese şükranlarımı iletiyorum." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 15 Temmuz Anma Programı Alanya'da Düzenlendi - Son Dakika

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