17 ilde dolandırıcılara operasyon: 160 şüpheli yakalandı

Serkan Basar:

ne iş yapıyor oğlunuz der kızın babası cevap bir fabrikada çalışıyor çok şükür içkisi kumarı yok kızın babası hımmmm neyse bir düşünelim bir gün sonra başka biri gelir kızı istemeye baba yine sorar ne iş yapar oğlunuz ailesi cevap verir içerden yeni çıktı aaa neden vergi kaçırma naylon faturadan ama kızımız çok rahat edecek evi var arabası var yazlık var bankada parsı var kızın babası birden ayağa kalkar ve eeeee bizede hayırlı olsun demek düşer :)