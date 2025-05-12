17 ilde dolandırıcılara operasyon: 160 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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17 ilde dolandırıcılara operasyon: 160 şüpheli yakalandı

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17 ilde 160 dolandırıcı şüpheli yakalandı; 73'ü tutuklandı, 114 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu.

12.05.2025 08:51
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 402 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 160 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 73'ü tutuklandı, 87'si hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONU SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenledikleri operasyonlarda; 402 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 160 şüphelinin yakalandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, şüphelilerden 73'ünün tutuklandığını, 87'sinin ise hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

"VATANDAŞLARIMIZI DOLANDIRAN SUÇ ŞEBEKELERİYLE MÜCADELEMİZE ARALIKSIZ DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi: "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın sattıkları ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yaptıkları tespit edildi. Şüphelilere ait yaklaşık 114 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerinizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

17 ilde dolandırıcılara operasyon: 160 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 17 ilde dolandırıcılara operasyon: 160 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar:
    ne iş yapıyor oğlunuz der kızın babası cevap bir fabrikada çalışıyor çok şükür içkisi kumarı yok kızın babası hımmmm neyse bir düşünelim bir gün sonra başka biri gelir kızı istemeye baba yine sorar ne iş yapar oğlunuz ailesi cevap verir içerden yeni çıktı aaa neden vergi kaçırma naylon faturadan ama kızımız çok rahat edecek evi var arabası var yazlık var bankada parsı var kızın babası birden ayağa kalkar ve eeeee bizede hayırlı olsun demek düşer :) 4 0 Yanıtla
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