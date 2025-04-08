17 Yaşındaki Genç Darp Edildi, 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

17 Yaşındaki Genç Darp Edildi, 4 Şüpheli Yakalandı

Adana'da 17 yaşındaki genci gasp edemeyen 4 kişilik grup, genci dövdü. Şüphelilerden biri tutuklandı.

08.04.2025 00:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yaşındaki genci gasp edemeyince böyle dövdüler: 4 şüpheli yakalandı

Adana Valiliği söz konusu darp olayına karıştığı belirlenen 16 ve 17 yaş aralığındaki 3 gencin Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiğini, 19 yaşındaki şüphelinin ise çıkarıldığı adliyece tutuklandığı bildirdi

ADANA - Adana'da 17 yaşındaki genç, cep telefonunu ve parasını almayan çalışan 4 kişi tarafından tekme, tokat ve muşta ile dövüldü. O anlar kameraya yansırken olayla ilgili açıklama yapan valilik 16 ve 17 yaş aralığındaki 3 gencin yakalanıp Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiğini, 19 yaşındaki şüphelinin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı açıkladı.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre şüpheliler U.K ve S.S (17), Suriye uyruklu Z.İ.A'nın cep telefonunu ve parasını gasp etmek istedi. Z.İ.A parayı vermek istemeyince 4 arkadaş genci darp etmeye başladı. Tekme, tokat ve muşta darp edilen gencin o anlarını ise bir kişi cep telefonuyla görüntülendi. Şüpheliler kaçarken, görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 4 şüpheli de kısa sürede yakalandı.Yakalanan şüphelilerden U.K'nin kasten yaralama ve hırsızlıktan, M.K'ın ise kasten yaralamadan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri yapılan şüphelilerden U.K çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Valilik açıklama yaptı

Konuyla ilgili Adana Valiliği'de açıklama yaptı. Valilik açıklamasında "Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan araştırmada, söz konusu olaya karıştığı belirlenen 2009 doğumlu B.K, 2009 doğumlu M.K ve 2008 doğumlu S.S Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş olup polis merkezinden adliyeye sevk edilen 2006 doğumlu U.K ise adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 17 Yaşındaki Genç Darp Edildi, 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü
Can Yaman’ın ’’İtalya mı, Türkiye mi’’ yanıtı sosyal medyada gündem oldu Can Yaman'ın ''İtalya mı, Türkiye mi?'' yanıtı sosyal medyada gündem oldu!
Otoyol gişelerinde yine kaza Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osayi’nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osayi'nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi
Şampiyonluk yarışı kızıştı İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları
Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a bomba gönderme: Hollywood izledi Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a bomba gönderme: Hollywood izledi
Trump’ın Erdoğan’la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye’yi sen aldın Trump'ın Erdoğan'la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye'yi sen aldın
Trump’tan bomba çıkış Netanyahu’nun yanında Erdoğan’a övgüler dizdi Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş

23:49 Trump’ın Erdoğan’la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye’yi sen aldın Trump'ın Erdoğan'la arasında geçen konuşma olay: Yok yok Suriye'yi sen aldın
23:10 Trump’tan bomba çıkış Netanyahu’nun yanında Erdoğan’a övgüler dizdi Trump'tan bomba çıkış! Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizdi
22:25 Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
21:54 İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş
20:29 Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP’den istifa etti Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti
09:24 Herkes para kaybederken ünlü milyarder yine servet kazandı Herkes para kaybederken ünlü milyarder yine servet kazandı
09:24 Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a bomba gönderme: Hollywood izledi Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a bomba gönderme: Hollywood izledi
09:14 Şampiyonluk yarışı kızıştı İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları Şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları
08:59 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osayi’nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osayi'nin pozisyonunda aynı noktada birleşemedi
08:56 İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor İşçi maaşlarına zam için teklif bekleniyor
08:54 Otoyol gişelerinde yine kaza Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
08:49 Can Yaman’ın ’’İtalya mı, Türkiye mi’’ yanıtı sosyal medyada gündem oldu Can Yaman'ın ''İtalya mı, Türkiye mi?'' yanıtı sosyal medyada gündem oldu!
08:47 Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 01:33:57. #7.13#
SON DAKİKA: 17 Yaşındaki Genç Darp Edildi, 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement