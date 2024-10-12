21 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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21 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Samsun'da kasten adam öldürmekten aranan E.K., polis takibiyle yakalandı ve cezaevine gönderildi.

12.10.2024 15:17
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Adam öldürmek suçundan 21 yıl 10,5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

SAMSUN - Samsun'da adam öldürmek suçundan 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir kişi polisin takibi sonucu saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yargılandığı ağır ceza mahkemesince "kasten adam öldürmek" suçundan 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan E.K.(33), Samsun polisinin takibi sonucu yakalandı. İlkadım ilçesinde saklandığı evde yakalanan E.K. gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işleri tamamlanan E.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 21 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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