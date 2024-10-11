25 İlde Büyük Bahis Operasyonu: 53 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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25 İlde Büyük Bahis Operasyonu: 53 Şüpheli Yakalandı

25 İlde Büyük Bahis Operasyonu: 53 Şüpheli Yakalandı

Antalya merkezi 25 ildeki operasyonda 53 şüpheli yakalandı, 1.4 milyar TL işlem hacmi belirlendi.

11.10.2024 19:33
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Antalya merkezli 25 ilde bahis, şans oyunlarında kanuna muhalefet etmek ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçlarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 53 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde 1 milyar 402 milyon 146 bin 795 TL işlem hacminin olduğu tespit edildi. Şüphelilere ait çok sayıda gayrimenkul ve araca tedbir uygulanırken, şahıslara ait banka ve kripto borsalarındaki hesaplara da el konuldu.

Antalya Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerini Aklama" suçlarından Antalya merkezli toplam 25 ilde 186 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ile 3 adet pompalı tüfek, 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 169 adet fişek le geçirildi.

1 milyar 402 milyon 146 bin 795 TL işlem hacmi

Şüpheli şahısların banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde ise 1 milyar 402 milyon 146 bin 795 TL işlem hacminin olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslara ait çok sayıda gayrimenkul ve araca tedbir uygulanırken, şahıslara ait banka ve kripto borsalarındaki hesaplara el konuldu. Operasyon kapsamında yakalanan 53 şahıs adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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