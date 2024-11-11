Bilecik'te 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 10 ayrı suçtan 25 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli şahsın Bozüyük'e geldiği bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler yaptıkları operasyonda A.F.T. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › 25 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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