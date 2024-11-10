253 Şüpheli Yakalandı, 33'ü Tutuklandı

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İçişleri Bakanlığı, yasadışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerine taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226'sı terör suçlarından, 27'si güvenlik suçlarından olmak üzere yakalanan 253 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerimize taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226'sı Terör Suçlarından, 27'si Güvenlik Suçlarından olmak üzere toplam 253 şüpheli şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve Güvenlik Şube Müdürlüklerince yakalanan ve adli makamlarca; silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet ve görevli memura mukavemet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden; 33'ü tutuklandı. 37'si hakkında adli kontrol kararı ve 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA