Bingöl'de çeşitli suçlardan hakkında 29 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yağma, yankesicilik, iş yerinden veya kurumdan hırsızlık, cinsel istismar suçlarından toplam 29 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › 29 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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