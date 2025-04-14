37 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 37 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde İ.Y., isimli şahsın kasten öldürme, basit yaralama gibi çeşitli suçlardan 37 yıl 1 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR