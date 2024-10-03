38 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da, 38 suç kaydı bulunan ve hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 38 suç kaydı bulunan ve hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.S. (29), yakalandı. Karapınar Mahallesi'ndeki adresinde yakalanarak gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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