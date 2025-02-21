Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Kırcaali Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede yangın çıktı. Evin penceresinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › 5 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika
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