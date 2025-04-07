500 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Kadın profilleri açıp mesajlaştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini kaydettiler: 500 milyon TL'lik vurgun yapan çeteye jandarmadan büyük darbe

Mağdur ettikleri kişilere kendilerini avukat olarak tanıtıp uzlaşma ücreti adı altında para talep etmişler

Çetenin bir kısmının dolandırıcılıktan daha önce tutuklandığı ortaya çıktı, operasyonlarda geri kalan şahıslarda yakalanarak cezaevine gönderildi

SAKARYA - Sahte kimlikle yurtdışında firari olan ve örgütün lideri olduğu değerlendirilen B.İ. isimli şüphelinin yönettiği bir çete, sosyal medya üzerinden sahte kadın profilleri oluşturarak mesajlaştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini kaydetti. Görüntülerin ardından kendilerini avukat olarak tanıtıp mağdurlarla iletişime geçen şüpheliler, hakkınızda 'cinsel istismar suçundan dava açıldı' yalanıyla da uzlaştırma ücreti talep ettiler. Birçok vatandaşı bu yol ile mağdur ederek yaklaşık 2 yılda 500 milyon TL hesabına geçiren çete üyelerine jandarma büyük darbe vurdu.

Hayrete düşüren dolandırıcılık olayı 6 Ekim 2023 tarihinde Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir vatandaşın dolandırıldığını bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek sosyal medya üzerinden bir kadınla tanıştığını ve görüşmeye başladığını, ancak bir süre sonra farklı bir numaradan aranarak, görüştüğü kişinin 18 yaşından küçük bir kız çocuğu olduğunun söylendiğini belirten mağdur daha sonra kendilerini uzlaştırmacı olarak tanıtan çete üyeleri ile görüşmeye başladığını beyan etti. WhatsApp uygulaması üzerinden sahte uzlaşma belgeleri, hastane raporları vb. belgeler göndererek dosyanın kapatılması karşılığında para talep eden sahte uzlaştırmacı avukatlara 7 ayrı seferde toplam 310 bin 670 TL gönderdiğini belirten mağdur yaptığı araştırmada böyle bir suç kaydının olmadığını ve dolandırıldığını anladı. Mağdurun Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaatı üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan 'Nitelikli Dolandırıcılık' olayına ilişkin yapılan araştırmalar neticesinde ilk etapta toplam 8 şüpheli tespit edildi. Suç örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirildiği değerlendirilen olay Akyazı Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde takibe alındı.

Adım adım izlediler

MASAK ile yapılan yazışmalar ışığında finansal veri analizi yapılarak hazırlanan rapor ile şüphelilerin geçmiş suç kayıtları, HTS kayıtları, konaklama kayıtları, banka hesap hareketleri incelenerek şüphelilerle bağlantılı olan 14 şahıs daha tespit edildi. Nitelikli Dolandırıcılık suçundan birden fazla suç kaydı bulunan toplam 22 şüpheli tarafından olayın organize bir şekilde işlendiği ve şüphelilerin tamamının son 2 yıl içerisinde hesaplarında toplamda 500 Milyon TL'nin üzerinde dolandırıcılıktan elde ettikleri değerlendirilen şüpheli hesap hareketleri tespit edildi. Örgüt üyelerinin 22 kişi olduğu ve 9'unun Nitelikli Dolandırıcılık suçundan çeşitli cezaevlerinde halen tutuklu olarak bulunduğu tespit edildi.

13 farklı adrese eş zamanlı operasyon

Diğer şüphelilere yönelik ise Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11 Mart 2025 günü 13 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 8'i Mersin, 2'i İzmir, 1'i Adana, 1'i Hatay ve 1'i de Mardin illeri olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda; 13 adet cep telefonu, 1 adet flash bellek, 1 adet bilgisayar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Ö.T., D.S., Y.D., M.K.A., D.J., M.İ., Y.C.K., S.T., M.E., M.K. ve H.İ.İ. isimli toplam 11 şüphelinin tamamı 13 Mart 2025 günü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yurtdışındaki örgüt liderinin yakalanması için çalışma sürüyor

Örgüt içerisinde yönetici konumunda olan 'Pablo' lakaplı B.E. isimli şüpheli ise 12 Mart 2025 tarihinde Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon ile gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Örgüt lideri olduğu ve sahte kimlikle yurtdışında bulunduğu tespit edilen B.İ. isimli şüpheli şahsın ise yakalanması için çalışmalara devam edildiği bilgisi alındı.