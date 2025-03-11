Ankara'da 51 farklı suçtan kaydı bulunan ve 96 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulaması sırasında şüpheli hareketler sergileyen E.S. isimli erkek şahsın, işlediği 51 ayrı suçtan dolayı kesinleşmiş 96 yıl hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › 51 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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