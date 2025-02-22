65 Yaşındaki Adam 5 Gündür Kayıp

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5 gündür kayıp olan 65 yaşındaki adam kar yağışı altında aranıyor

Ormana girerken görüntülenen şahıstan hala haber alınamadı

Yaklaşık 90 kişilik ekip soğuk havaya rağmen kayıp adamı arıyor

KOCAELİ - Kocaeli'de ormanlık alana girerken görülen ve kendisinden bir daha haber alınamayan 65 yaşındaki adamın arama çalışmaları 5. gününde kar yağışı altında devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Bayram Algan, 5 gün önce evden çıkarak kendisinden bir daha haber alınamadı. Algan'ın yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Muallim Köy mevkiinde bulunan ormanlık alana girerken görüntülendiği iddia edilen Bayram Algan'ın arama çalışmaları karlı ve soğuk hava koşulları altında devam ediyor. 5 dündür ormanlık alanda kayıp şahsı arayan arama kurtarma ekipleri, bölgeyi köpekle titizlikle gözden geçiriyor. Alanda yaklaşık doksan kişilik ekip bulunuyor. Kayıp şahısla ilgili bir bulguya rastlanmazken kentsel aramaya geçileceği öğrenildi.