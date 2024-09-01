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7 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yıkıldığı anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 7 katlı olan binanın iş makinesinin darbesiyle yana doğru yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yana doğru yıkılma anıysa kameralara yansıdı. 7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.