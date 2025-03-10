70 yaşındaki eczacı evinde ölü bulundu

ERZURUM - Erzurum'da bir haftadır kendisinden haber alınamayan eczacı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Pasinler ilçesinde eczacı olan Nurittin Yıldız kent merkezinde yalnız olarak yaşadığı evinde ölü bulundu. Bir haftadır kendisinden haber alamayan eczacı kalfası bugün eve geldi. Polise bilgi verilmesinin ardından girilen evde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirtilen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum adli Tıp kurumuna götürüldü.