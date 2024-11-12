70 Yaşındaki Kadına Yumruklu Saldırı - Son Dakika
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70 Yaşındaki Kadına Yumruklu Saldırı

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Kayseri'de eski yönetici, 70 yaşındaki kadına yumruk atarak kaburgasını kırdı. Kadın hastaneye kaldırıldı.

12.11.2024 15:34
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Eski yöneticisinin yumruklu saldırısına uğrayan kadın konuştu: "Kaburga kemiğim kırıldı, dudaklarım patladı"

-70 yaşındaki kadının kaburgalarını kırdı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binanın eski yöneticisi ile yönetici 70 yaşındaki kadın arasında çıkan kavgada kadının kaburgaları kırıldı, o anlar saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın bahçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre eski yönetici İ.G. ile bina yöneticisi Hatice D. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.G.; attığı yumrukla Hatice D.'yi yere serdi. Olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Hatice D.'nin kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Hatice D.; "Eski yöneticimizle devam eden bir hukuki sürecimiz var. Ben her gün yürüyüş yapıyorum, dışarıda beni beklemiş. Bir komşumla konuşurken bağırarak geldi. Gelmesiyle ilk suratıma bir yumruk vurdu. Sonra beni ne kadar tartakladı, kendimi ne kadar savunabildim bilemiyorum. Kaburga kemiğim kırılmış, dudaklarım patlamış. Tekmeledi beni, bacaklarım mosmor. Ambulansla hastaneye gittik, sonra karakola gittik ve şikayetçi olduk. Bir kadına yapılmayacak zorbalıktı" dedi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 70 Yaşındaki Kadına Yumruklu Saldırı - Son Dakika

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