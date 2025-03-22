77 Yaşındaki Adam Eşini Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

77 Yaşındaki Adam Eşini Vurdu

77 Yaşındaki Adam Eşini Vurdu

Konya'da tabancasını temizlerken ateş alması sonucu 77 yaşındaki M.G. eşi Z.B.'yi vurdu.

22.03.2025 01:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 77 yaşındaki adam, evde kendine ait tabancayı temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu eşini vurdu. Olayın ardından evde bulunan kadının oğlu ise, yaşlı adamı darp etti. Şüpheli adam gözaltına alınımken, hastaneye kaldırılan yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılınçaslan Mahallesi Keçiborlu Sokak üzerinde bulunan 12 katlı binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki apartmanın 3'üncü katındaki evinde kendine ait olduğu öğrenilen tabancayı temizlemek isteyen 77 yaşındaki M.G., silahın biranda ateş alması sonucu eşi 53 yaşındaki Z.B.'yi vurdu. Bu sırada annesinin yaralandığını gören 28 yaşındaki oğlu B.B. annesinin yaralanmasına neden olan M.G'yi darp etti. Silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 77 yaşındaki şüpheli M.G. ve B.B'yi gözaltına aldı. Omzundan hafif yaralanan Z.B. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"Yanlışlıkla oldu"

Öte yandan, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli M.G. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. M.G. buradaki ilk ifadesinde, "bir anda yanlışlıkla oldu, kimseyi vurmak istemedim" diye kendini savunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 77 Yaşındaki Adam Eşini Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün İspanya Arda Güler’i tartışıyor Bütün İspanya Arda Güler'i tartışıyor
İstanbul Barosu yöneticilerinin “görevden alınma“ davasında ikinci duruşma İstanbul Barosu yöneticilerinin "görevden alınma" davasında ikinci duruşma
Çin, dört Kanada vatandaşını uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idam etti Çin, dört Kanada vatandaşını uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idam etti
İstanbul’da nevruz kutlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşi yakıp üzerinden atladı İstanbul'da nevruz kutlaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşi yakıp üzerinden atladı
Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

12:25 Osman Sınav’a son veda Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu Osman Sınav'a son veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
10:51 İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
15:44 Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
15:32 Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
15:29 Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
15:25 İstanbul’da nevruz kutlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşi yakıp üzerinden atladı İstanbul'da nevruz kutlaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşi yakıp üzerinden atladı
15:24 Çin, dört Kanada vatandaşını uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idam etti Çin, dört Kanada vatandaşını uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idam etti
14:57 İstanbul Barosu yöneticilerinin “görevden alınma“ davasında ikinci duruşma İstanbul Barosu yöneticilerinin "görevden alınma" davasında ikinci duruşma
14:54 Bütün İspanya Arda Güler’i tartışıyor Bütün İspanya Arda Güler'i tartışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 12:54:18. #7.12#
SON DAKİKA: 77 Yaşındaki Adam Eşini Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement