8 Ay Sonra Yakalanan Gasp Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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8 Ay Sonra Yakalanan Gasp Şüphelisi Tutuklandı

Samsun'da 8 ay kaçan gasp şüphelisi M.E.U. tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

11.10.2024 19:07
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8 ay sonra yakalanan gasp şüphelisi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da 8 ay sonra yakalanan firari gasp şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde 8 ay önce meydana gelen olayda, yabancı uyruklu A.S.N.darp edilerek telefonu ve parası gasp edildi. Olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın faillerinden okan ve ancak 8 ay polisten kaçan yabancı uyruklu M.E.U.(27), polis tarafından yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.E.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 8 Ay Sonra Yakalanan Gasp Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

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