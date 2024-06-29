80 dönüm tarla yangında kül oldu - Son Dakika
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80 dönüm tarla yangında kül oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Hamzabey mahallesindeki ekili tarlalarda çıkan yangın sonucunda 8 çiftçiye ait 80 dönüm buğday ekili tarlalar tamamen yanarak kül oldu. Yangının, yüksek gerilim hattına çarpan kuşların oluşturduğu kıvılcımlardan kaynaklandığı belirtiliyor.

29.06.2024 14:36
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80 dönüm alev alev yandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamzabey mahallesi mevkiindeki ekili tarlalarda yangın çıktı. Yangın sonucu 8 çiftçiye ait 80 dönüm buğday ekili tarlalar yandı.

Yangın, Hamzabey mahallesi mevkiindeki ekili buğday tarlalarında meydana geldi. İddiaya göre enerji nakil hattına çarpıp yanarak düşen yabani kuşlar tarlada yangın çıkardı. Yangın kısa sürede yayıldı. Olay yerine çok sayıda İtfaiye ve Orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonucu 8 çiftçiye ait 80 dönüm buğday ekili tarlalar yandı.

Yangın yerinde incelemede bulunan Kaymakam Eren Arslan, "Hamzabey Mahallesi sınırları içerisinde buğday ekili tarlada çıkan yangın itfaiye ve orman işletme müdürlüğü arazözleri tarafından söndürüldü. Cana gelen bir zarar olmaması sevindirici. Yangının, görgü tanıklarının ifadeleri ve ilk tespitlere göre yüksek gerilim hattına çarpan kuşların oluşturduğu kıvılcımlardan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Rabbim beterinden korusun." dedi.

Kaynak: İHA

İnegöl, Yabani, Bursa, Tarım, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 80 dönüm tarla yangında kül oldu - Son Dakika

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