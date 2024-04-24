ABD'nin Alaska eyaletinde askeri nakliye uçağı düştü, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

ABD'nin Alaska eyaletinde askeri nakliye uçağı düştü, 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Alaska eyaletinde Douglas DC-4 Skymaster tipi askeri nakliye uçağı, 2 pilotla birlikte kalkıştan kısa bir süre sonra Tanana Nehri'nin kıyısına düştü. Uçak alev alırken, kurtulan olmadığı açıklandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

24.04.2024 15:09  Güncelleme: 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Alaska eyaletinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Alaska eyaletinde Douglas DC-4 Skymaster tipi askeri nakliye uçağı, 2 pilotla birlikte Fairbanks Uluslararası Havaalanı'ndan yerel saatle 09.55'te kalkış yaptıktan dakikalar sonra Tanana Nehri'nin kıyısına düştü. Uçak alev alırken, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alaska Eyalet Polisi kazadan kurtulan olmadığını açıkladı. Alaska Air Fuel tarafından işletilen uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.

İlk kez II. Dünya Savaşı sırasında hizmete giren uçaktan şu anda çok az sayıda bulunurken, 2'si Alaska Air Fuel tarafından işletiliyor. - ALASKA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Alaska, Pilot, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin Alaska eyaletinde askeri nakliye uçağı düştü, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
13:47 Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
11:46 Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
13:37 Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor
13:15 Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
12:49 Gelir çok ama vergi ödeyen yok Sosyal medyada paylaşılan fişler ’’Vay halimize’’ dedirtti Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti
12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 15:39:04. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'nin Alaska eyaletinde askeri nakliye uçağı düştü, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement