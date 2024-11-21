Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel arasında canlı yayında gergin anlar - Son Dakika
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Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel arasında canlı yayında gergin anlar

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TBMM'de yaşanan ve aralarında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da olduğu barikat krizini yorumlayan gazeteciler Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel, canlı yayında birbirlerine girdi. Selvi, CHP milletvekillerinin eylemini eleştirirken, Dükel ise CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sadece Bakan Yerlikaya ile konuşmak istediğini söyledi. İki ismin hararetli tartışmasını sunucu araya girerek yatıştırdı.

21.11.2024 09:58  Güncelleme: 10:09
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TBMM'deki İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan barikat krizi, Meclis'te tansiyonu yükseltti. Bu gerginlik sırasında, CHP'li Ali Mahir Başarır ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasında sert bir sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan bu olay, CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün sunduğu programa da yansıdı.

CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR

Gazeteci Abdülkadir Selvi, CHP'li milletvekillerinin eylemini eleştirerek, "Meclis'te bu barikatı kuranlar, sokaklarda barikat kuran teröristlerden farksızdır" dedi. Bu sözlere itiraz eden gazeteci İsmail Dükel ise "CHP'li Ali Mahir Başarır, sadece İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile 2 dakika konuşabilmek istiyor. Reddedilince bu olaylar patlak veriyor. CHP'li vekillerin amacı bilgi almaktı" dedi. Tartışmanın giderek daha sert bir hal almasıyla, iki gazeteci ayağa kalkarak birbirlerine yüksek sesle karşılık vermeye başladı. Tansiyonun yükseldiği anlara sunucu Fulya Öztürk müdahale etti ve iki isim sakinleştirildi.

Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel arasında canlı yayında gergin anlar

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Son Dakika 3.Sayfa Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel arasında canlı yayında gergin anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mehmet Polat:
    Abdulkadir Selvi hükümet yalakasidir. zamanında feto lideri fettullah Gülen için hocam , canim ,cicim babam az demediniz. elbet sizin de zamanınız gelecek. 56 28 Yanıtla
  • Gülçin Aslan:
    Cehepenin olduğu her yerde kaos vardır. Barikat kurmak nedir ? İsmail dükelin konuşma tarzı da çok saygısızcaydı 38 42 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    akp zorbadir. konusmazlar. her turlu yanlisi yaparlar ve burunlari yukarda gezerler. kimseyi dinlemezler 36 28 Yanıtla
  • ahmet sungur:
    dükel mi düdük mü yv....k 22 24 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    barikat kurmak terör örgütüne aitse esenlerdeki barikatlar nedir ???? 21 11 Yanıtla
  • Orhan Yazıcı:
    İsmail bey siz o kanala niye çıkıyorsunuzki biz o kanalları izlemeyeli yıllar oldu bırakın kendi kendilerine yayın yapsınlar. 16 8 Yanıtla
  • Harun Sönmez:
    akadir selviyi hiç sevmem ama burda haklı 8 7 Yanıtla
  • Aydın şimşek:
    Hangi parti,kim olursa olsun farkları yok. Türkiye’de siyaset çökmüştür. 13 1 Yanıtla
  • Tugay KLN:
    bikere de sakince çözüm bulun koduklarım... bikerede tartışmasız kavgasız gürültüsüz şu ülkede rahat edelim... yok abi yok... bunların düzeleceği düzelteceği yok 5 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    ortalık karışacak Vaziyet alın 4 0 Yanıtla
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