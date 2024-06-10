Abla, kamera görüntülerine rağmen kardeşinin suçunu üstlendi: O öldürmedi, ben öldürdüm - Son Dakika
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Abla, kamera görüntülerine rağmen kardeşinin suçunu üstlendi: O öldürmedi, ben öldürdüm

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Antalya'da 17 yaşındaki A.Ç., ablası Arzu Ç.'yi rahatsız ettiği iddiasıyla Fırat Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdü. Basın mensuplarının "Kardeşiniz neden öldürdü?" sorusunu yönelttiği abla Arzu Ç., "Ben yaptım, kardeşim yapmadı. Öyle gerekiyordu, öyle oldu" yanıtını verdi.

10.06.2024 16:05
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Antalya'da Fırat Yıldız'ı 3 yerinden bıçaklayarak öldüren A.Ç.'nin ablası Arzu Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Arzu Ç. basın mensuplarının "Kardeşiniz neden öldürdü" sorusuna, "Ben yaptım, kardeşim yapmadı. Öyle gerekiyordu, öyle oldu. Yapacak birşey yok" karşılığını verdi. Elindeki kol değneğiyle aksayarak yürüdüğü görülen Arzu Ç., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. A.Ç.'nin de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

Abla, kamera görüntülerine rağmen kardeşinin suçunu üstlendi: O öldürmedi, ben öldürdüm

TAKSİ DURAĞINDA KAMERAYA YANSIDI

Diğer yandan Fırat Yıldız'ın olay yerinden 500 metre kadar uzaktaki taksi durağına geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Fırat Yıldız'ın, yaralı halde geldiği duraktaki banka oturduğu, yanına geldiği taksi durağındaki kişiyle bir sürü görüştüğü, ardından ayağa kalkıp birkaç adım attıktan sonra yere düştüğü anlar görüntülere yansıdı.

Abla, kamera görüntülerine rağmen kardeşinin suçunu üstlendi: O öldürmedi, ben öldürdüm
Kaynak: DHA

Fırat Yıldız, Antalya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Abla, kamera görüntülerine rağmen kardeşinin suçunu üstlendi: O öldürmedi, ben öldürdüm - Son Dakika

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