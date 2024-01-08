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Aç kalan domuzlar şehre indi - Son Dakika
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Aç kalan domuzlar şehre indi

İstanbul Çatalca'da aç kalan domuzlar, ormanda yiyecek bulamayınca ilçe merkezine inerek bir siteye girdi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında dolaşan domuz sürüsü, daha sonra ilçenin farklı noktalarında gezerek gözden kayboldu. Görüntülerde, domuzların bir sitenin kapısını zorladığı ve giremeyince hızla uzaklaştığı yer aldı.

Aç kalan domuzlar şehre indi
08.01.2024 - 23:08,
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Aç kalan domuzlar şehre indi

İSTANBUL - İstanbul Çatalca'da aç kalan domuzlar bir siteye girdi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde dün saat 14.00'de ormanda yiyecek bulamayan domuzlar ilçe merkezine inerek bir siteye girdi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında sitede bahçesinde bir süre dolaşan domuz sürüsü, ardından ilçe merkezinin farklı noktalarında dolandıktan sonra gözden kayboldu. Domuzların ilçenin bir çok noktasında gezme anları vatandaş kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, domuzların bir sitenin kapısını zorladığı ve giremeyince hızla uzaklaştığı yer aldı.

Kaynak: İHA
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Ferhatpaşa Mahallesi, İstanbul, Çatalca, Hayvanlar, Çevre, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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