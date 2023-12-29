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Aç kalan kurtlar köpeğe böyle saldırdı - Son Dakika
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Aç kalan kurtlar köpeğe böyle saldırdı

Ardahan'ın Posof ilçesinde kar ve soğuk havanın etkisiyle yiyecek bulamayan kurt sürüsü, bir dinlenme tesisi önünde bulunan köpeğe saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpek ile kovalamaca yaşayan kurtlar, köpeğin sahibi tarafından müdahale edilerek kaçtı.

29.12.2023 - 10:09,
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Aç kalan kurtlar köpeğe böyle saldırdı

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde kurt sürüsü köpeğe saldırdı, bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ardahan'da kar ve soğuk havanın etkisiyle yiyecek bulamayan yabani hayvanlar, köylere inmeye başladı. Posof ilçesi Türkgözü sınır kapısı ile Posof yol ayrıma arasında bulunan bir dinlenme tesisi önüne kadar gelen Kurt sürüsü tesisin önündeki köpeğe saldırdı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde aç kurtlar, Burak Baltacıya ait köpeğe saldırdı.

Bir süre köpek ile kovalamaca yaşayan kurtlar, Baltacı'nın köpeğinin havlama seslerini fark ederek dışarı çıkıp müdahale etmesi köpeğinin hayatını kurtardı. Kaçan Kurt sürüsü karla kaplı araziye doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

Aç kalan kurtlar köpeğe böyle saldırdı
Kaynak: İHA
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Ardahan, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aç kalan kurtlar köpeğe böyle saldırdı - Son Dakika


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