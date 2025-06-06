Acemi Kasaplar Hastaneye Taşındı

Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

KARABÜK - Karabük'te Kurban Bayramı'nın 1. gününde kurban kesmek isteyen acemi kasaplar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Karabük'te da Kurban Bayramı'nın 1. gününde kent genelinde kurbanlık hayvanlarını kendi başına kesmeye çalışan veya kesime yardım eden vatandaşlar, kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesti. Bazı vatandaşlar ise kurban tepmeleri sonucu yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 15 vatandaşın ellerinden, kollarından, bacaklarından, kafalarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden kesici alet darbeleriyle kendilerini yaraladığı öğrenildi.

Öte yandan, tedavisi tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi.