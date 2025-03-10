Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
İSTANBUL - Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Ilıcalı'nın da arasında bulunduğu 8 sanık Temmuz ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Acun Ilıcalı'ya Yasa Dışı Bahis İddiası - Son Dakika
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