Adana'da 2 milyon kaçak makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
ADANA - Adana'da 2 milyon makaron ele geçirilen panelvanın sürücüsü tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen panelvanı merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu. Araçta 2 milyon makaron ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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