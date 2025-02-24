Adana'da 2 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 2 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da durdurulan panelvanda 2 milyon makaron bulundu, sürücüsü tutuklandı.

24.02.2025 23:28
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Adana'da 2 milyon kaçak makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da 2 milyon makaron ele geçirilen panelvanın sürücüsü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen panelvanı merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu. Araçta 2 milyon makaron ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 2 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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