Adana\'da 35 Kişi Mahsur Kaldı

Adana'da Kapıkaya Kanyonu'nda gezdikleri sırada Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi ile mahsur kalan yaklaşık 35 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu'na gezmeye giden aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 35 kişi, bölgede gezdikleri sırada Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Çayın karşısına geçemeyen gruptakilerin çevredekilerden yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatlar ve can simitlerinin yardımıyla mahsur kalanları çayın karşı tarafına geçirerek kurtardı. - ADANA