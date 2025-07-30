Adana'da 700 Dolar Hırsızlığı - Son Dakika
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Adana'da 700 Dolar Hırsızlığı

Adana\'da 700 Dolar Hırsızlığı
30.07.2025 10:20
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Dolmuşta düşen 700 dolar, bir yolcu tarafından çalındı. Aile hırsıza parayı geri getirmesi çağrısı yaptı.

Adana'da 17 yaşındaki çocuğun dolmuşta düşürdüğü 700 dolar, başka bir yolcu tarafından çalındı. O anlar saniye saniye görüntülenirken parayı düşüren çocuğun babası hırsıza seslenerek, "Para emanetti, borcumuzu ödeyecektik. Çalan kişi lütfen getirip parayı versin" dedi.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İncirlik'ten dolmuşa binen Arda Burak Yeğit (17), dolmuştan indiği sırada babasının borcunu ödemek için kendisine verdiği 700 doları düşürdü. Bir süre sonra doların cebinde olmadığını fark eden Yeğit, durumu ailesine haber verdi. Yeğit ailesi, İncirlik Dolmuş Kooperatifi'ne gitti ve güvenlik kameralarını inceledi.

Hırsızlık anı kamerada

Görüntülerde Yeğit'in dolmuştan indiği sırada 700 doları düşürdüğü, bir başka şahsın ise parayı gördükten sonra etrafı inceleyip ardından parayı sayıp cebine aldığı görüldü. Bunun üzerine aile, karakola gidip şahıs hakkında şikayetçi oldu.

"Parayı geri getirsin"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Arda Burak Yeğit'in babası Suat Yeğit, paranın emanet olduğunu, borçlarını ödeyeceklerini belirterek, "Bu para emanetti ve o gün benim işim vardı. Oğlum parayı bozdurup borcumuzu ödeyecekti. Düşürmüş, başka bir şahıs ise kendi parası gibi cebine atmış. Çalan kişi lütfen parayı geri getirsin" ifadelerini kullandı.

Parayı düşüren Arda Burak Yeğit ise parayı kaybettiği için üzgün olduğunu söyledi.

İncirlik Dolmuş Kooperatifi 2'nci Başkanı İsmail Şenpınar, "Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüz. Şahıs getirip parayı bize teslim etseydi biz de aileye verirdik, mağduriyet olmazdı" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 700 Dolar Hırsızlığı - Son Dakika

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