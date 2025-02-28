Adana'da Ahşap Ev Yandı, Can Kaybı Yok - Son Dakika
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Adana'da Ahşap Ev Yandı, Can Kaybı Yok

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Tufanbeyli'de bir ahşap ev tamamen yanarken, yangında can kaybı yaşanmadı. İnceleme sürüyor.

28.02.2025 11:20
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Adana'da ahşap ev tamamen yandı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gece ahşap ev tamamen yanarken olayda can kaybı yaşanmadı

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gece ahşap ev tamamen yanarken olayda can kaybı yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre yangın gece Mehmet Alyörük'ün evinde yangın çıktı. Yangını fark edenler hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri yangına müdahale etti. Ancak ev ahşap olduğu için müdahaleye rağmen tamamen yandı. Ev kullanılamaz hale gelirken, ikamette yaşayan Mehmet Alyörük yangını fark edip dışarı çıktığı için can kaybı yaşanmadı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Adana\'da Ahşap Ev Yandı, Can Kaybı Yok
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Ahşap Ev Yandı, Can Kaybı Yok - Son Dakika

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