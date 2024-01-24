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Adana'da atölye alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Adana'da atölye alevlere teslim oldu

Adana'da mobilyacılar sitesinde bulunan bir atölyede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Merkez Yüreğir ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan sünger yapım atölyesinde çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine söndürülmeye çalışılıyor.

Adana\'da atölye alevlere teslim oldu
24.01.2024 - 19:17,
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Adana'da atölye alevlere teslim oldu

ADANA - Adana'da mobilyacılar sitesinde bir atölyede yangın çıktı. Ekipler müdahaleye başladı.

Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir sünger yapım atölyesinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: İHA
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