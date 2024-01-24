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Adana'da atölye alevlere teslim oldu
ADANA - Adana'da mobilyacılar sitesinde bir atölyede yangın çıktı. Ekipler müdahaleye başladı.
Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir sünger yapım atölyesinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.
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